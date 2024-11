„Richtiger Scheißstart!“ Frust bei ÖFB-Legionär

Angesichts seiner schwierigen Situation beim Verein kommt der ÖFB-Lehrgang gerade recht, zumal sich das Nationalteam im Oktober beim 4:0 über Kasachstan und beim 5:1 über Norwegen in starker Verfassung präsentierte. „Wir haben uns eine super Ausgangsposition geschaffen und sind wieder zu unserer gewohnten Form zurückgekommen. Jetzt ist es das klare Ziel, beide Spiele zu gewinnen und in die A-Liga aufzusteigen“, sagte Wöber mit Blick auf die Nations-League-Partien am Donnerstag in Almaty gegen Kasachstan und am Sonntag in Wien gegen Slowenien.