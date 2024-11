ÖFB-Trennung von Neuhold: Unmut im Nationalteam!

Die bevorstehende Trennung von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold sorgt in Österreichs Fußball-Nationalteam weiterhin für Gesprächsstoff. Coach Ralf Rangnick und der Spielerrat hatten sich vor der jüngsten Präsidiumssitzung in einem Brief an die Mitglieder des höchsten Verbands-Gremiums für einen Verbleib des Niederösterreichers ausgesprochen, ihrem Wunsch wurde jedoch nicht entsprochen. Das sorgte für einigermaßen Unmut, wie auch Maximilian Wöber am Montag erkennen ließ.