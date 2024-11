Warum das ÖFB-Team jetzt Schützenhilfe benötigt

In der Nations League ist die Rechnung für Österreichs Nationalteam vor den letzten beiden Spielen klar: Gewinnt man am Donnerstag in Almaty gegen Kasachstan und am Sonntag in Wien gegen Slowenien, ist Gruppen-Endrang eins und damit der Aufstieg in die höchste Liga fix. Auf eine wohl nicht weniger wichtige Entscheidung hat der Ausgang dieser Partien allerdings keinen Einfluss – um bei der WM-Quali-Auslosung aus Topf eins gezogen zu werden, benötigt man Schützenhilfe.