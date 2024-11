Russische Kinderärztin muss 5,5 Jahre in Haft

Denunziantentum steht in Russland auf der Tagesordnung – so geriet auch die 68-jährige Nadeschda Bujanowa ins Visier der Behörden. Dies, indem die Witwe eines in der Ukraine getöteten Soldaten die Ärztin beschuldigt hatte, Russland während eines privaten Gesprächs als „Aggressoren“ und ihren Mann als ein „legitimes Ziel“ bezeichnet zu haben.