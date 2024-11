Trump-Schuldspruch wird wegen Wahlsieg verschoben

Die Entscheidung der US-Justiz, ob das Verfahren gegen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump um die Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin eingestellt wird oder nicht, ist am Dienstag vertagt worden. Sein Wahlsieg dürfte die umfangreichen Justizprobleme des Republikaners in Luft auflösen.