„Habe Marcel das Tiefstapeln nicht abgenommen“

Über den Auftakt der Damen in Sölden meint Benni Raich: „Vor allem nach ihrer Halbzeitführung war der Rückfall von Mikaela Shiffrin schon ein wenig überraschend, auf der anderen Seite zeigt das aber auch, dass alles zusammenpassen muss. Von Julia Scheib halte ich ebenfalls richtig viel. Nach so einem Patzer beginnt man in der Regel zu hasardieren, was selten gut geht. Sie hat den Fehler akzeptiert und sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, das war richtig stark. Ich glaube wir werden in Zukunft noch viel Freude mit ihr haben.“