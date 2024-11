Wirtschaftskriminelle dank KI-Tricks erfolgreicher

Wirtschaftskriminelle richten einer Studie zufolge immer größere Schäden an und werden auch dank Künstlicher Intelligenz (KI) professioneller. Beliebt ist vor allem das sogenannte „Social Engineering“, also ein Betrugsversuch, bei dem Täter Menschen manipulieren, wie am Dienstag aus einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht. Demnach sorgen allerdings wie bisher auch die eigenen Mitarbeitenden für viel Schaden.