Lösegeld! Hacker machen Jagd auf Krankenhäuser

Schwachstellen in der IT von Spitälern können für Patienten sogar tödlich enden! Dies schreckt Cyberkriminelle aber keineswegs davon ab, Rechner in Operationssälen lahmzulegen, dafür zu sorgen, dass Notfallpatienten in andere Spitäler verlegt werden müssen oder heikle Daten zu stehlen.