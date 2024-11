Italien testet Biocomputer mit Gehirnzellen

Verschmelzende Realitäten

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz wirft viele Überlegungen über die künftigen Generationen auf, die in eine Welt hineingeboren werden, in der KI allgegenwärtig sein wird. „Wie wird sich die Wahrnehmung der menschlichen Grenzen verändern? Sind wir bereit, uns den ethischen, bioethischen und sozialen Herausforderungen zu stellen, die dies mit sich bringt?“, lautet die Frage der Experten in Rom. Denn in Zukunft könnte es immer häufiger zu einer Welt kommen, in der die Realität mit dem Virtuellen verschmilzt, in der digitale Avatare Verbrechen begehen und Computer ein eigenes Leben führen.