Kantersieg brachte für Altenmarkt Licht ins Dunkel

Angriff im Frühjahr

Der erste Dreier der Saison bringt neuen Schwung in die Mannschaft und zeigte: Altenmarkt hat nicht vor, kampflos im Tabellenkeller zu verweilen. Der Sieg gab Zuversicht für das kommende Frühjahr, wo das Team alles daransetzen will, weiter aufzuholen. „Wenn wir in einen Lauf wie vergangene Saison geraten, ist für uns im Abstiegskampf noch alles offen“, zeigt sich Kiedl zuversichtlich. Thomas Schaier