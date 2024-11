Zuckerl-Koalition trifft sich am Montag erstmals

ÖVP und SPÖ nehmen am Montag wieder die Sondierungsgespräche auf. Am Vormittag gibt es erstmals ein Dreier-Gespräch der Parteichefs Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger. Am Nachmittag trifft sich dann die große Gruppe. Es wird entschieden, ob man es mit einem dritten Partner oder mit der Minimalmehrheit nun zu zweit versucht.