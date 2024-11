Mahr: „Trump-Sieg ist kein Weltuntergang“

NATO-Austritt ist unrealistisch

„Ein NATO-Austritt ist eher unrealistisch,“ sagt er und verweist darauf, dass Trumps eigener Vizepräsident J. D Vance dies bereits im Wahlkampf ausgeschlossen habe. „Bei der NATO wird man bleiben. Das ist auch für die Amerikaner notwendig.“ Doch was sich ändern könnte, ist die Lastenverteilung innerhalb des Bündnisses – und da sieht Mahr Handlungsbedarf in Europa: „Wer das notwendige Geld aufbringt, ist eine andere Frage. Da sind wir Europäer natürlich im Rückstand. Österreich ist zwar nicht in der NATO, aber dennoch betroffen,“ so der PolitNATO-Austritt ist eher unrealistisch-Experte. „Da werden wohl auch höhere Zahlungen unsererseits kommen.“