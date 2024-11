Amazon: Richter ordnet dritte Gewerkschaftswahl an

Im Kampf um die Gründung einer Gewerkschaft bei Amazon hat der Online-Riese in den USA einen Rückschlag erlitten. Ein Verwaltungsrichter der US-Arbeitsbehörde NLRB ordnete am Mittwoch eine dritte Urabstimmung über eine gewerkschaftliche Vertretung der Beschäftigten im Logistikzentrum in Bessemer im US-Staat Alabama an.