„Marcel wird bestimmt um den Sieg mitfahren“

Wirst Du bei der WM 2025 in Saalbach vor Ort sein?

Ja, ich bin Experte fürs norwegische TV, während des Weltcups besetzen wir keine Rennen in Österreich. Doch in Saalbach werde ich dabei sein, jenen Ort, wo es für mich 1991 so richtig los ging. Ich war 19, gewann meine erste Medaille, Silber im Super-G hinter Stephan Eberharter. Ich freue mich riesig auf die Rückkehr, am Ort vieler sehr schöner Erinnerungen...