Bombendrohung in US-Wahllokalen: Spur zu Russen?

Stimmabgabe verlängert

Ein Vertreter der Wahlbehörden im Bezirk Fulton in Georgia erklärte, dort seien Wahllokale kurzzeitig geschlossen worden, während die Drohungen überprüft worden seien. Personen in Wahllokalen wurden evakuiert. Die Bombendrohungen führten schließlich zu einer Verlängerung der Stimmabgabe, allerdings nur um die halbe Stunde, in der nicht gewählt werden konnte.