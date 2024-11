Konferenz mit Bayern, Barca und PSG ab 21 Uhr LIVE

Der in Lissabon geborene und dort früher für Sporting spielende Portugiese João Palhinha erklärte das für ihn „ganz besondere Spiel“ gegen den Stadtrivalen Benfica sogar zu „einem Finale“ für den FC Bayern. Und das 206 Tage vor dem tatsächlichen Endspiel in der Allianz Arena, bei dem Palhinha und seine Kollegen unbedingt auf dem Platz stehen wollen. „Jedes Spiel beim FC Bayern bringt Druck mit“, sagte Kompany. „Es geht gegen Benfica nicht darum, in der Champions League zu bleiben oder auszuscheiden. Der Druck für einen Platz unter den Top acht ist im neuen Format immer da. Aber rein oder raus – das stimmt nicht.“