Chaos in München: Fans zündeten Pyro in der U-Bahn

Pyrotechnik in U-Bahn

Probleme gab es auch an den Stationen Marienplatz und Odeonsplatz in der Innenstadt. Ein Feuerwehreinsatz war notwendig geworden, weil portugiesische Fans Pyrotechnik gezündet hatten. In einem Zug war deshalb ein Feuer ausgebrochen. Ob es Verletzte gab, ist nicht bekannt.