„Kantinen Euro“ für mehr Österreich am Teller

Regionale Qualität hat ihren Preis

Auch der Bauernbund kann dem „Kantinen-Euro“ etwas abgewinnen und unterstützt die Forderung an die zukünftige Regierung. Besonders eklatant zeige sich der Unterschied zwischen „regional“ und „egal“ beim Geflügelfleisch, so Bauernbund-Präsident Georg Strasser: „Nicht einmal die Hälfte des Geflügels in unseren öffentlichen Kantinen kommt aus Österreich, beim Putenfleisch sind es gerade einmal 56 %. Jeder zweite Putenstreifensalat kommt aus dem Ausland – das bringt unsere Bauernfamilien unter Druck und muss nicht sein.“