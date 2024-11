Medikamente online günstiger als in der Apotheke

Frühzeitiger Medikamentenkauf zahlt sich aus

Die historischen Daten des Preisvergleichportals zeigen zudem, dass die Nachfrage in der Kategorie „Arzneimittel“ saisonalen Schwankungen unterliegt. Besonders hoch ist die Nachfrage in den Herbst- und Wintermonaten, insbesondere von Oktober bis Februar, was sich durch den verstärkten Bedarf in der Erkältungs- und Grippesaison erklären lässt.