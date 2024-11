Zehntausende Fans bei Abschluss-Show von Harris

Abschlussveranstaltung von Trump in Michigan

Auch ihr Konkurrent, der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, trat noch einmal an die Öffentlichkeit – und hat erneut falsche Erwartungen an die Auszählung der Stimmen für die US-Wahl geschürt. „Wir wollen die Antwort heute Nacht“, sagte der 78-Jährige bei seiner Abschlusskundgebung in Grand Rapids im besonders hart umkämpften „Swing State“ Michigan. Trump hatte bereits in den vergangenen Tagen mit unbelegten Wahlbetrugsvorwürfen Stimmung gemacht.