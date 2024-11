„Das ist auch für mich ein Highlight-Spiel“

Die Haut so teuer wie möglich verkaufen, das will Sturm als krasser Außenseiter jedenfalls versuchen. „Auch wenn Dortmund viele Ausfälle hat, gegen RB Leipzig ist noch immer eine Mannschaft mit Weltklasseformat auf dem Platz gestanden. Vor 80.000 Zuschauern zu spielen ist eine neue Erfahrung. Auf dieser Plattform können wir viel lernen. Es ist der Wunsch der Spieler, ständig gegen solche Gegner und in solchen Stadien zu spielen“, so Ilzer, der zugibt: „Wir haben in den letzten Jahren schon vor imposanten Kulissen gespielt, aber das ist natürlich auch für mich ein Highlight-Spiel.“