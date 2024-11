99ers: Im November schon das letzte Jahr getoppt?

Trainer ist selbst noch aktiv

Am Sonntag gastiert der 99ers-Coach mit seiner Truppe (Haudum und Huber sind beim Team, Brunner, Zündel und Kainz haben dem ÖEHV angeschlagen abgesagt) als Stargast beim 30-Jahr-Jubiläum der Hobby-Liga NHL in Hart bei Graz. Um 16 Uhr geht’s gegen die NHL-All-Star-Truppe von Coach Bernd Jäger, mit dem Lange selbst bei den 99ers gespielt hatte. „Ehrensache für uns! Unser Staff, Philipp Pinter, Nate Di Casmirro und ich selbst, spielen ja in der NHL-Gruppe C bei den Dolphins. Am Sonntag aber bin ich nur Trainer!“