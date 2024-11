Premiere: Sturms historische Völkerwanderung!

Nur mehr einmal schlafen. Dann steigt der Leckerbissen schlechthin in der Champions League: Sturm spielt erstmals in der Klubgeschichte in Dortmund. Gegen die gelbe Wand, vor rund 80.000 Zuschauern. Sportlich wartet eine Herkulesaufgabe auf die Schwarzen. Die große Herausforderung vor dem Kracher gegen den BVB für Christian Ilzer: „Es wird kein leichtes Unterfangen, die fehlende Frische bis Dienstag zu finden. Trotzdem werden wir uns bestmöglich auf dieses Spiel vorbereiten“, meinte der Sturm-Trainer nach dem Hit gegen Rapid. In dem seine Mannen nach kraftaufreibenden Partien in der englischen Woche müde waren. „Uns hat vor allem die Frische im Kopf gefehlt, die Explosivität.“