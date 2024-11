Quali-Debakel für Max: „Das ist Schwachsinn!“

„Das ist jetzt der zweite Tag in Folge, wo es sehr späte Entscheidungen gab. Gestern VSC, heute die Rote Flagge“, so Horner, der klarstellte: „Man muss sich nur auf die Sicherheit konzentrieren. Da kommen andere Autos durch und man kann nicht sagen, wir warten, bis die anderen ihre Runde beendet haben. So funktioniert das nicht.“