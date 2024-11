Ranftl: „In der Phase spürt man keine Schläge“

Auf die Ernährung und seinen Schlaf legt Ranftl besonders viel Wert. „Ich frühstücke daheim, bei einem guten Podcast kann ich sehr gut entspannen. Ich bin vor und nach dem Training in der Kraftkammer. Da hat sich im Fußball in den letzten Jahren sehr viel getan. Unsere Jungs ziehen auch in dieser Hinsicht voll mit, das schweißt uns noch mehr zusammen. Die Chemie in der Mannschaft ist schon ziemlich besonders.“