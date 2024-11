LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz

Seit über einem Monat sind die Oberösterreicher sieglos, in den vergangenen vier Runden holten sie nur einen Punkt. Beim 1:2 im Cup bei Sturm Graz zeigte sich Blau-Weiß aber alles andere als demotiviert. Der nunmehrige Tabellensiebente könnte mit einem Auswärtssieg bis auf einen Punkt an die Austria heranrücken. Dazu wollen es die Wiener nicht kommen lassen. Spektakulär ist es nicht, was die Austria in dieser Saison bisher anzubieten hat, die Ausbeute gibt Dominik Fitz und Co. allerdings recht. Bangte die Austria in den vergangenen Saisonen stets um den Einzug in die Meistergruppe der Top Sechs, befindet sie sich derzeit auf gutem Weg dorthin.