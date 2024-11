Tiroler nach Streit im Zug mit Messer attackiert

Wie erst am Samstag bei der Polizei in Schwaz angezeigt wurde, kam es am Freitag gegen 17.30 Uhr in der S-Bahn von Jenbach nach Schwaz zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und dem derzeit noch unbekannten Jugendlichen. „Nach dem Verlassen des Zuges am Bahnhof Schwaz entwickelte sich aus der verbalen Auseinandersetzung eine körperliche Auseinandersetzung“, heißt es seitens der Polizei.