„Indiskretion“ erschüttert deutsche Regierung

Eine „Indiskretion“ hat die deutsche Ampel-Koalition in ihren Grundfesten erschüttert und könnte gar das Ende der Zusammenarbeit besiegeln. In einem 18-seitigen Grundsatzpapier, welches seinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat, fordert Finanzminister Christian Lindner (FDP) ein völliges Umsteuern in der Wirtschafts- und Finanzpolitik Deutschlands und distanziert sich in Teilen von der Politik der regierenden Ampel-Koalition der vergangenen drei Jahre.