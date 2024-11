Beeindruckende Weltrekorde bei Weltcup in Singapur

Regan Smith zog mit einem weiteren Weltrekord nach

Den hatte 2009 Douglass‘ Landsfrau Rebecca Soni aufgestellt, die Marke war einer der letzten Weltrekorde aus der Ära der Ganzkörperanzüge. Douglass hatte Sonis Richtzeit zuletzt beim Weltcup in Incheon in Südkorea in 2:14,12 Minuten unterboten, nun war sie weitere 1,4 Sekunden schneller. Regan Smith zog mit einem weiteren Weltrekord nach. Über 100 m Rücken hatte die US-Amerikanerin in Incheon in 54,41 Sekunden zugeschlagen, in Singapur ließ sie nun 54,27 Minuten folgen. Schon zum Weltcup-Auftakt in Shanghai war der Schweizer Noe Ponti über 50 m Delfin Weltrekord geschwommen.