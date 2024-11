Formel-1-Shootingstar nährt große Sehnsüchte

Die Medien in Argentinien widmen ihm schon eigene Rubriken wie dem großen Lionel Messi. Franco Colapinto ist die personifizierte Sehnsucht Südamerikas in der Motorsport-Königsklasse. Sein Heimatland war zuletzt 2001 durch Gaston Mazzacane in der Formel 1 vertreten – Colapinto war da noch nicht mal geboren. Mit dem 21-Jährigen, der aktuell bei Williams geparkt ist, haben auch die Diskussionen über ein Comeback der Königsklasse in Argentinien wieder an Traktion gewonnen.