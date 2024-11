Kurz vor F1-Rauswurf? Perez sieht’s ganz anders

Perez: „Ich weiß, ich werde es sein“

In einem Sky-Interview angesprochen auf die ebenfalls recht klare Aussage von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko nach dem Mexiko-Rennen, dass Perez‘ Zukunft offen sei und es nicht sicher wäre, dass der Mexikaner im kommenden Jahr im Red Bull sitzen würde, antwortete dieser nun in São Paulo: „Ich weiß, ich werde es sein. Das ist alles, was ich sagen kann.“ Perez fährt seit 2021 bei Red Bull Racing und an der Seite von Max Verstappen.