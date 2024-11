Tausende Menschen haben am Donnerstag in Giaveno der 19-jährigen Matilde Lorenzi die letzte Ehre erwiesen. Das italienische Ski-Talent war am Dienstag nach einem Trainingssturz verstorben. „Ich hielt ihre Hand, ich küsste sie bis zum letzten Moment ihres Lebens“, so die bewegenden Worte ihres Freundes Federico Tomasoni.