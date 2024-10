„Herzzerreißend“: Ski-Welt trauert um Lorenzi

Die 19-jährige Skirennfahrerin Matilde Lorenzi ist nach einem Trainingssturz am Montag am Schnalser Gletscher in Südtirol ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Tod sorgte bei zahlreichen aktiven und ehemaligen Ski-Stars für Entsetzen. Unter anderem reagierten ÖSV-Ass Cornelia Hütter, US-Dominatorin Mikaela Shiffrin, Italiens Abfahrtsqueen Sofia Goggia und Ex-Star Lindsey Vonn.