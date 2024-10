So verabschiedet sich Freund von toter Skifahrerin

Schwerer Trainingsunfall am Gletscher

Die 19-Jährige hatte am Montagvormittag beim Riesentorlauf-Training am Schnalser Gletscher in Südtirol die Kontrolle über ihre Ski verloren und war mit dem Gesicht voraus auf der pickelharten Piste aufgeprallt. Sie wurde mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus von Bozen geflogen, wo sie ihren Verletzungen erlag.