Verstappen: „Ich höre diesen Personen nicht zu!“

„Ich weiß, was ich mache“

Der Niederländer wird seinen Fahrstil aber nicht ändern, erklärte er einmal mehr am Donnerstag in Sao Paulo. „Es ist mein zehntes Jahr in der Formel 1. Ich denke, ich weiß, was ich mache“, betonte der 27-Jährige. „Ich mag es nicht, zu verlieren. Ich versuche, das Ergebnis zu maximieren!“