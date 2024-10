„Absolutes No-Go!“ Geht Max Verstappen zu weit?

„Das hat er gar nicht nötig“

Eigentlich sei Herbert, der selbst 161 Formel-1-Rennen bestritten hatte, ein großer Fan von Verstappen, „aber es frustriert mich enorm, wenn er so fährt wie in Mexiko. Das hat er gar nicht nötig, er ist so gut im Auto, und zu diesem Zeitpunkt in der WM muss er sich einfach aus Schwierigkeiten raushalten und so gut wie möglich fahren.“