Finger amputiert – vom Spital direkt auf ein Bier

„Ich sag seit zehn Jahren, dass ich aufhör!“ Immer wieder schob Franz Schlederer sein Abtrittsdatum hinaus, entflammte in ihm im fortgeschrittenen Alter sogar die Neigung für Hardcore-Kämpfe. Nun steht das Ende der 68-jährigen Wrestling-Legende (als ältester Catcher in Europa, der geschätzt „1200 bis 1300 Kämpfe“ auf dem breiten Buckel hat, ist er in die Geschichte eingegangen) vor der Floridsdorfer Haustür. Morgen betritt der frühere Berufsfeuerwehrmann, vierfacher Vater samt vier Enkeln, beim Heimspiel im Haus der Begegnung (ab 19 Uhr) das letzte Mal die Ring-Bretter, auf denen der 1,93 m große und 130 kg schwere ehemalige Amateur-Ringer 45 Jahre lang die Kräfte spielen ließ.