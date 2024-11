Sechste Generation startet in Nauders voll durch

Vier Betriebe in Nauders an „Investoren“ verkauft

Der Ausdruck Betriebsruhe ist irreführend, denn im Erdgeschoss wird gehämmert, gegraben und gestemmt. Investitionen der nächsten Generation, um die Zukunft zu stemmen, denn eine Kernaussage der berühmten Plaikner-Studie ist: Einfach Gasthaus zu sein ist mittlerweile zu wenig. Wir setzen uns im ersten Stock zusammen und gleich wird klar, dass die Auszeichnung „Krone der Gastlichkeit“ – eine von zahlreichen Prämierungen – vollinhaltlich gilt, denn die ehrliche Freundlichkeit der Gastgeberfamilie ist spürbar. Ob die alte Weisheit „Stirbt das Wirtshaus, stirbt der Ort“ noch gilt, will ich von Susanne wissen. „Ja, wir dürfen den Lebenskreis nicht vergessen, nach der Taufe geht man ins Gasthaus und nach dem Begräbnis auch“, sagt sie, „allerdings muss man schon festhalten, dass sich natürlich vieles verändert hat, spätestens durch Corona.“ Die Öffnungszeiten von früher seien nicht mehr finanzierbar. Auch in Nauders ist Bewegung in der Gastronomie: In den vergangenen zwei Jahren wurden vier Betriebe an ausländische Investoren verkauft, es gab Schließungen und Reduktionen des Angebotes.