So werden die Ortskerne vor dem Aussterben bewahrt

Begegnungszentren und Altenbetreuung

Schließlich sind nicht nur die Schenkenfeldner kreative Geister. Eine halbe Autostunde entfernt, in St. Stefan-Afiesl, betreibt ebenfalls eine Bürgergenossenschaft das Stefansplatzerl – ein Begegnungszentrum mit Wirtshaus, Café, Lebensmittelnahversorger und Veranstaltungsraum. Ähnlich ist der Ansatz in Gaflenz, wo das Lenz Geschäft, Einkaufslieferdienst, Café, Poststelle und Trafik in einem ist. In der Region Hansbergland wiederum hat der Verein „Alt na(h) und“ ein Tageszentrum zur Betreuung von älteren Menschen geschaffen.