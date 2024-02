Wenn alle gemeinsam Wirt oder G’schäft sind

100 Mitglieder bei gemeinnützigem Verein

Eine weitere knappe halbe Autostunde entfernt steht Geschäftsführerin Stefanie Grasböck in ihrem „s’Gschäft“ in Eidenberg. „Entstanden ist es dadurch, dass ein Nah&Frisch-Betreiber in Pension gegangen ist“, erzählt sie. Deshalb gründete sich ein gemeinnütziger Verein, der schon 2003 einen neuen Nahversorger mit kleinem Ausschank eröffnete. „Wir haben rund 100 Mitglieder, die einen jährlichen Beitrag von 30 Euro zahlen und das Geschäft unterstützen“, sagt Grasböck. „Es funktioniert soweit so, dass wir es erhalten können, aber es ist immer grenzwertig.“