Am Besinnungsweg von Absam nach St. Martin

Vom östlichen Parkplatzende zunächst ein paar Schritte nach oben („Jakobsweg“), dann aber gleich rechts auf dem Fußweg im lichten Wald aufwärts und – bis ans Ziel – gleichbleibend in östliche Richtung. Die Route verläuft in der Folge abwechselnd an- bzw. leicht absteigend, insgesamt geht es hinauf. Der Fußweg zieht im Bann des Karwendels auf dem Sonnenplateau dahin. Unsere Route überquert bald das breite, ausgetrocknete Bachbett des Fallbachs und führt in dem Bereich etwa auch an einem Tümpel vorbei.