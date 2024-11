Taylor Swift: Das politische Zünglein an der Waage

Die Mischung macht‘s

So etwa sieht man die damals Elfjährige bei ihrem allerersten Live-Auftritt im heimischen Pennsylvania unschuldig und kokett „Big Deal“ von LeAnn Rimes covern, eingefädelt hat den Auftritt die lokale Country-Veranstaltergröße Pat Garrett, der tatsächlich so heißt, obwohl er mit dem Wilden Westen per se nichts zu tun hat. Warum der Aufstieg vom gewöhnlichen „Mädel von nebenan“ zum allergrößten Popstar der Welt in einem Wimpernschlag der Geschichte gelang, lässt sich in so kurzer Zeit natürlich nicht zusammenfassen. Es ist aber definitiv eine Mischung aus unterstützenden Eltern, einem angeborenen Gesangstalent, gutem Songwriting, dem Gespür dafür, die richtigen Weggabelungen am Pfad der Karriere zu nehmen und dem „All American Girl“-Image, das erst später Risse abbekam.