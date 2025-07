„Villa der Versuchung“: Verzicht fürs große Geld

In der neuen Sat.1- und JOYN-Reality-Show „Villa der Versuchung“ müssen Stars und Sternchen möglichst spartanisch hausen, um so viel Geld wie möglich rauszubekommen. Da ihnen nur das Mindeste zur Verfügung steht, ist das Vorhaben gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, wie man glauben mag.