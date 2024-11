Von der Leyen: Gegen Bürokratie?

Sie hat es versprochen, sie verspricht ja sehr gerne: Die frisch wiedergewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zugesagt, dass die überbordenden Berichtspflichten und die unfassbare Bürokratie in der EU zumindest um 25 Prozent reduziert werde. Heißt, da klatschen die Kinder in die Hände, die Erwachsenen hingegen ballen die Fäuste in der Hosentasche: von der Leyen handelt wieder einmal nach ihrem Grundsatz „wie versprochen, so gebrochen“.