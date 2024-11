Ein Europacup-Held feiert Jubiläum

Was für eine Karriere: Über den SK Sturm kam der Bub des Grazer SC ins Team von Austria Salzburg, mit dem er neben drei Meistertiteln und zwei Supercupsiegen unter Otto Baric bis ins UEFA-Cup-Finale 1994 verstieß und anschließend auch in der Champions League spielte. Seine persönlichen Highlights: „Sicher der erste Meistertitel, das UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand und die Partie gegen Frankfurt.“ Beim UEFA-Cup-Viertelfinal-Aufstieg gegen die Eintracht hielt Otto am 15.4.1994 im Penaltyschießen zwei Elfer und verwertete einen selbst.