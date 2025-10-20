„Dieser Tag ist für uns wie ein Sechser im Lotto“

Straka führte die beiden Tennisfreunde bis in die Umkleide, der Russe Andrej Rublew, einstige Nummer fünf der Welt und 17-facher Turniersieger, diente als nächstes Fotomotiv. „Wir haben sogar die Fitness-Geräte ausprobiert, uns alles Backstage angeschaut, dazu Babsi Schett im TV-Studio besucht“, strahlt Wolfgang, „das Ganze ist für uns wie ein Lottosechser ohne Kohle.“ Daneben nickte Kumpel Erwin: „Diesen Tennistag vergesse ich nie wieder!“