Klagenfurter Lokal mit Kultstatus feiert Jubiläum

Eigentlich sieht das Lokal wie eine kleine Holzhütte aus, dabei können dort im Sommer 120 Gäste feiern. „50 passen in den angeschlossenen Wintergarten und 70 in den Gastgarten. Ich hab sogar einen eigenen Parkplatz“, erzählt Gastronom Jesenko, der seit Jahrzehnten Austria-Klagenfurt-Fan ist; auch der Eishockey-Rekordmeister KAC hat es ihm angetan. „Mein Herz liegt in der Hütte. Das spüren alle Gäste“, lächelt Franz. „Ich bin hier für alle wie der Papa. Und das wird noch länger so sein.“ Jeden Samstag gibt es von 9.30 bis 14 Uhr einen Frühschoppen. Auch ein Menü wird täglich ausgekocht.