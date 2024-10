Spieler bekommen Sitz in UEFA-Exekutivkomitee

„Diese Vereinbarung ist ein äußerst positiver Meilenstein für Berufsspieler in ganz Europa. Da die Vertretung der Spieler nun auf höchster Ebene der UEFA verankert ist, sichern wir uns eine stärkere Stimme für die Spieler, wo es am wichtigsten ist“, erklärte David Terrier, Präsident von FIFPRO Europe. Um „kollektive Probleme, die Profifußballer in Europa betreffen, anzugehen“, soll laut FIFPRO auch ein neuer Beirat aus aktiven Spielern und Spielervertretern geschaffen werden. Die Absichtserklärung gilt vorerst für drei Jahre.