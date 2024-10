Eisbären haben mit Kitzbühel noch Rechnung offen

Die dunklen Wolken über dem Pinzgau sind passé, der schwache Saisonstart Zells in der Alps Hockey League längst vergessen. Am Wochenende feierten die Eisbären mit dem 3:0 gegen Bregenzerwald ihren sechsten Sieg en suite. Heute (19) kommt es erneut zum Derby-Duell in Kitzbühel. Mit den Adlern haben die Bergstädter noch eine Rechnung offen, im letzten Treff gab’s in Tirol eine 2:5-Packung. „Die Mannschaft funktioniert, hat Spaß und will die Gamsstädter im zweiten Saisonderby schlagen“, brennt Philip Putnik, mit neun Treffern Zells bester Torjäger, auf die Partie. In der es neben Prestige auch um die Tabellenführung geht. „Mit dem Selbstvertrauen der letzten Partien gehen wir hoch motiviert rein“, erklärt das Urgestein.