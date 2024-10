Pertl-Brüder schlossen Saison erfolgreich ab

„Der Umwelt zuliebe“

Die Batterien nach einem langen Jahr mit einer EM-Teilnahme und dem dritten Staatsmeistertitel sind leer. Wobei die Brüder heuer nicht solche Weltenbummler wie in den Vorjahren waren. „Ich habe es heuer bewusst so gemacht, dass ich mehr in Europa unterwegs war. Einerseits wegen dem Jetlag, weil ich dafür mehr Training unterbringen konnte. Andererseits aus Kostengründen und dass man der Umwelt zuliebe weniger fliegen sollte“, erklärt der 29-Jährige, der auch verspricht: „Unsere Reisegeschichten werden nicht aufhören. Vor allem wenn es Richtung Quali für Olympia in Los Angeles 2028 geht.“